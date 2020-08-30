США обвинили Россию в «непрофессиональном» перехвате бомбардировщика Фото: Александр КОЦ

Командование военно-воздушных сил США в Европе и Африке выступило с заявлением о том, что два российским истребителя Су-27 совершили «непрофессиональный и опасный» перехват американского бомбардировщика В-52 над водами Черного моря. Инцидент произошел 28 августа.

- Пилоты российским истребителей перехватили бомбардировщик ВВС Соединенных Штатов, выполняющий плановый полет над международными водами Черного моря. Пилоты из России летели небезопасно и непрофессионально, неоднократно пересекали траекторию полета американского судна в пределах 30 метров от носа, в результате чего создавалась турбулентность и ограничивалась способность B-52 маневрировать, - утверждают американские военные.

По их словам, такие «нецелесообразные» действия якобы увеличили вероятность столкновений в воздухе и являются несовместимыми с «хорошим летным мастерством и международными правилами».

Напомним, что российские Су-27 в минувшую пятницу действительно поднялись в воздух для перехвата бомбардировщика Штатов над Черным морем. Американский самолет приближался к границе РФ и был обнаружен средствами контроля над нейтральными водами.

В Национальном центре управления обороной России подчеркнули, что экипаж российских воздушных судов подошел к объекту на безопасное расстояние, не допустив нарушения границы. Весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.