Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Трамп неожиданно отреагировал на пропущенный звонок от Путина

Президент отчитал своего бывшего советника по нацбезопасности
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
Комментарии (3)Комментарии (3)
Трамп накричал на подчиненного за пропущенный звонок от Путина

Трамп накричал на подчиненного за пропущенный звонок от Путина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп, узнав, что в Белом Доме пропустили звонок от президента России Владимира Путина, накричал на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Об этом, как передает Newsweek, рассказал экс-глава администрации тогдашнего премьера Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти.

Несколько лет назад на обеде с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, и Трамп очень сильно удивился. Президент не выдержал и при всех накричал на Флинна.

«Действительно кричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой — и он как следует кричал на него через стол», - вспоминает Тимоти.

В момент, когда Дональд Трамп отчитывал подчиненного, он добавил: «Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной».