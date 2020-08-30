Зачем ввели плавающий график занятий в школах, объяснили в Минпросвещения

Эксперты объяснили, зачем ввели плавающий график занятий в школах Фото: Алексей ФОКИН

Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования российского Министерства просвещения Евгений Семченко в эфире Радио "Комсмольская правда" объяснил, зачем в школах страны ввели плавающий график занятий и что он из себя представляет.

- Занятия в школах не могут начинаться раньше восьми часов утра. Допустим, начальная школа начинает в 8, 5-7 классы приходят в 8:15 и так далее. Во-вторых, не завершаются уроки к 8 часам (вечера), это точно. Даже если уроки начнутся условно к 11, к 6 максимум они все равно завершатся., - сказал Евгений Семченко.

По словам министра образования и науки Башкортостана Айбулата Хажина, это позволяет снизить количество детей, которые одномоментно приходят в образовательное учреждение. Он призвал родителей с пониманием отнестись к мерам предосторожности и измерению температуры детей.