Минпросвещения : Вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. В эфире Радио «Комсомольская правда» глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко сообщил, будет ли прививка обязательной для учителей российских школ, который входят в группу риска по данному заболеванию.

- Прививка - это всегда дело добровольное. Это первое. Второе - во многих субъектах федерации люди уже сдали эти анализы, не только для того, чтобы подтвердить администрации школы что человек здоров, а исходя из своего собственного состояния здоровья. Никто добровольно-принудительно ни каких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека. Хочет - делает, не хочет -может отказаться, - подчеркнул глава департамента.

Напомним, что препарат Гам-КОВИД-ВАК («Спутник V») от российских разработчиков в скором времени поступит в медицинские учреждения государства.

В первую очередь, вакцинировать в этом году будут лиц из групп повышенного профессионального риска заражения, то есть педагогов в образовательных учреждения и медицинских работников. При этом на первых порах объем вакцины будет ограничен.