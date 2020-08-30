Собянин расчитывает, что учебный год в Москве пройдет в офлайн-режиме Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В новом учебном году в школах российской столицы сохранятся некоторые ограничения, однако основной объем обучения запланирован в нормальном режиме. Надежду на это выразил столичный мэр Сергей Собянин в воскресенье, 30 августа, в интервью каналу "Россия 1".

- Представляю, как волнуются родители, которые посылают детей в классы, где учатся еще 20-30 учеников, большие коллективы. Будем надеяться, что мы все равно сможем сохранить основной объем обучения не в режиме онлайн, а в нормальном офлайн-режиме, - отметила градоначальник.

Сергей Собянин уточнил, что некоторые ограничения обязательно останутся, однако в целом учебный год в Москве должен пройти нормально.

- Разумеется, дети соскучились по общению, по школе, и я их понимаю. И мы с удовольствием откроем 1 сентября двери учебных учреждений, - добавил мэр российской столицы.

Как ранее писал сайт kp.ru, за несколько месяцев во время пандемии коронавируса у российских учеников успешно состоялись около 1,5 миллиона онлайн-уроков. На радио «КП» эксперты отметили, что с дистанционным обучением Россия справилась лучше, чем многие другие государства.