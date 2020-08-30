Самара может стать центром проекта по внесению Великого волжского пути в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Самарцы готовы подключиться к проекту по внесению Великого волжского пути в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее воскресенье лета в Самаре завершился пятый фестиваль набережных «ВолгаФест». Всю неделю на самарской набережной творили художники, выступали артисты, радовали горожан креативные шоу и мастер-классы. Подводя итоги фестиваля, один из его организаторов, Андрей Кочетков, обратился к главе региона Дмитрию Азарову с просьбой поддержать проект соседей из Татарстана по внесению в список всемирного наследия ЮНЕСКО Великого волжского пути.

- Для того чтобы достичь результата, в этом важном деле, нужно участие многих регионов, которые располагаются вдоль Великого волжского пути, - отметил Андрей Кочетков. - Есть предложение сделать Самару центром коммуникации по этому вопросу.

Самарский губернатор идею оценил и поддержал.

- Буквально вчера в рамках моего рабочего визита в Казань этот проект обсуждали, — отметил Дмитрий Азаров. - Разговоры идут давно, пора делать. Поручу руководству нашего департамента туризма этот вопрос проработать.