«30-летний режим пал»: Лидер оппозиции в Черногории заявил о победе на выборах

Лидер оппозиции в Черногории заявил о победе на парламентских выборах Фото: REUTERS

Лидер крупнейшей оппозиционной черногорской коалиции «За будущее Черногории» профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич сообщил о победе на парламентских выборах, и поздравил граждан с падением 30-летнего режима

«Граждане Черногории, спасибо вам за поддержку! 30-летний режим пал», - заявил политик

Согласно данным exit poll, на выборах в парламент в парламент Черногории лидирует оппозиционные партии и движения, которых в общей сложности поддержали 50,3 процента избирателей, в то время как правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получила всего 33 процента голосов. Такие результаты предварительных подсчетов голосов привел НПО «Центр мониторинга и исследований» (CEMI).

Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций.

Выборы в парламент Черногории состоялись в воскресенье, 30 августа. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 по московскому времени), всего по стране насчитывается 1217 избирательных участках.