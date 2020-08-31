Экономист сделал прогноз на курс рубля на осень

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Осенью падения рубля не случится, однако резкие колебания могут произойти в курсе доллара и евро, сообщил экономист Никита Масленников.

Он пояснил, что курс евро может вырасти из-за геополитической ситуации, однако её влияние не станет долгим, и стоимость европейской валюты до конца года сохранится в пределах 86-89 рублей. При этом, считает Масленников, доллар останется в пределах 70-75 рублей.

Экономист также отметил, что возможны резкие колебания курсов валют из-за выборов президента США и возможности возобновления обсуждения санкций. При этом Масленников заявил, что в будущем курс рубля укрепится.

- По мере того, как финансово-валютные рынки переварят все новости, курсы стабилизируются и евро несколько отступит, - заявил эксперт в беседе с "Ura.ru".

Ранее сайт KP.ru публиковал объяснение эксперта, почему низкий курс рубля выгоден для России и как обвал рубля в начале года может привести к его укреплению уже осенью 2020 года.