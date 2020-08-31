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Москвичей ждёт жаркий последний день лета

В Москве ожидается +28... +30 градусов тепла 31 августа
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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В Москве в последний день лета ожидается жара до 30 градусов

В Москве в последний день лета ожидается жара до 30 градусов

Фото: Александр АБРАМОВ

В последний день лета мосвичей ожидает жаркая погода без осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Он также отметил, что максимальная температура воздуха в Москве составит 28-30 градусов, а в Московской области - 26-31 градус.

Синоптик также сообщил, что 31 августа ожидается порывистый юго-западный ветер. Его скорость составит от четырёх до девяти метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 742 миллиметра ртутного столба, сообщает РИА Новости.