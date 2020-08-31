Песков: Визит Лукашенко в Россию состоится в ближайшие несколько недель

Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко прибудет в Россию в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в понедельник, 31 августа, что уже оговоренный приезд главы Белоруссии Александра Лукашенко в Москву состоится в ближайшие несколько недель.

«Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится», - сказал представитель Кремля на встрече с журналистами, передает ТАСС.

Напомним, что на днях президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Российский лидер поздравил коллегу с днем рождения и обсудил с ним вопросы российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям». А также президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о встрече в Москве в ближайшее время.