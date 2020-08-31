Губернатор Василий Орлов: «Почти 300 детей-сирот в Амурской области получат жилье до конца года»

Губернатор Василий Орлов встретился с первыми получателями жилищных сертификатов. Фото предоставлено пресс-службой правительства Амурской области.

В Амурской области дети-сироты, имеющие право на льготное обеспечение жильем, получили первые сертификаты на покупку квартир. Новая мера поддержки, решающая жилищную проблему, была введена в этом году по инициативе губернатора Василия Орлова. В дополнение к федеральной программе, обеспечивающей детей-сирот жильем по соцнайму, регион дополнительно выделил 90 млн рублей на программу жилищных сертификатов. Всего, по словам Василия Орлова, уже до конца этого года квартирами будут обеспечены почти 300 человек.

Глава Приамурья 31 августа вручил жилищные сертификаты первым получателям и рассказал о плюсах новой программы. Амурская область стала третьим регионом России, утвердившим дополнительные меры поддержки для детей-сирот.

- Проблема обеспечения детей-сирот присуща не только Приамурью, но и другим регионам страны, - подчеркнул Василий Орлов. - Сегодня в очереди на получение жилья в области стоит больше 4100 человек. Средства на покупку квартир выделяются ежегодно. В нынешнем году на эти цели направлено порядка 300 миллионов рублей, из которых 120 миллионов — из областного бюджета. Благодаря чему 236 человек получат квартиры по спецнайму. В 2020 году мы решили не останавливаться и пойти дальше – выделено еще 90 миллионов рублей по программе жилищных сертификатов. По новой программе 52 семьи смогут приобрести собственное жильё.

По мнению главы региона, жилищный сертификат – хорошая альтернатива получения жилья для детей-сирот. Участники программы могут по своему выбору купить готовую квартиру или приобрести ее в строящемся доме. При этом они сразу становятся собственниками жилья, тогда как по программе соцнайма им необходимо сначала прожить на предоставленных квадратных метрах не менее пяти лет. Жилищные сертификаты можно использовать в ипотеке или, при желании, добавить к ним собственные средства и купить квартиру большей площади. Размер социальной выплаты рассчитывается, исходя из нормы - 33 квадратных метра общей площади - и средней стоимости одного квадратного метра на местном рынке жилья.

В этом году приоритет при распределении жилищных сертификатов был отдан молодым людям старше 25 лет, имеющим двух и более несовершеннолетних детей. Обязательное условие – получатели сертификатов должны проживать совместно с детьми и иметь постоянное место работы в течение последнего года. Первые обладатели сертификатов должны будут определиться с покупкой жилья уже до конца 2020 года. Однако если по объективным причинам уложиться в этот срок у них не получится, они смогут сохранить свою очередь на жилье.