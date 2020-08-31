Лукашенко: проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум

Лукашенко напомнил о внесение изменений в Конституцию страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 31 августа, на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что проект новой конституции страны вынесут на референдум.

«Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения. Хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по конституции есть один голос», - сказал Лукашенко.

Президент отметил, что сейчас в Белоруссии специалисты и судьи Конституционного суда работают над изменениями в главный закон страны, передает Sputnik Белоруссия.

Ранее лидер республики уже заявлял, что конституция страны требует обновления в целях улучшения жизни граждан.