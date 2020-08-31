В ТюмГУ появится Научный центр мирового уровня

Научные центры мирового уровня создаются в формате консорциумов в рамках национального проекта «Наука». Паспортом федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» предусмотрен отбор научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития (НЦМУ). Объем финансового обеспечения на период 2020-2024 годов составляет 15,46 млрд руб.

В этом году на конкурсный отбор поступило 60 заявок, из них для рассмотрения на заседании Совета по государственной поддержке были отобраны 11. По результатам обсуждения утвержден перечень из 10 НЦМУ по 6 приоритетным направлениям.

Тюменский государственный университет вошел в состав Научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Передовые цифровые технологии» по направлению «Передовые цифровые технологии и искусственный интеллект, роботизированные системы, материалы нового поколения». Вместе с ТюмГУ в создании центра участвуют Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения РФ.

«Наш консорциум участвовал в очень напряженном состязании. По направлению «Передовые цифровые технологии» была допущена к конкурсу 21 заявка, и лишь два центра были признаны победителями. Заделы, которые были сделаны в ТюмГУ в последние годы, в том числе с индустриальными партнёрами, позволил ТюмГУ стать полноправным участником консорциума ведущих технических вузов России, а разработки в области биобезопасности обеспечат успешное взаимодействие с НИИ гриппа им.А.А.Смородинцева. НЦМУ дополнит научно-технологическую повестку Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, в котором ТюмГУ выступает базовой организацией, и станет важной вехой становления университета как научно-исследовательского центра мирового значения и, одновременно, опорной площадки региона для научных исследований и разработок в интересах большой Тюменской области», - выразил мнение врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.

Справка

На базе НЦМУ «Передовые цифровые технологии» ТюмГУ отвечает за координацию исследований по направлению «Разработка и применение цифровых двойников пластовых пород на основе цифровых моделей микрофлюидных явлений; применение цифровых двойников пластовых пород в исследованиях процессов химического заводнения нефтеносных пластов».

Научная инфраструктура ТюмГУ прирастет дополнительным оборудованием для университетского «зеркального» инжинирингового центра и научно-исследовательской лаборатории фотоники и микрофлюидики Института X-BIO ТюмГУ.

Материал предоставлен ТюмГУ