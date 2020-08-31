Диетолог рассказала, когда можно есть шаурму, чтобы не поправится

Диетолог назвала шаурму сбалансированным блюдом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярную уличную еду – шаурму – можно есть даже за два часа до сна, и это не приведет к набору лишнего веса. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. По словам специалистов, шаурма является очень сбалансированным блюдом, ведь в ней достаточно белков, жиров, углеводов и овощей.

Врач добавила, что шаурма также может заменить полноценный прием пищи. Ее можно съесть на завтрак, обед или ужин. Правда, делать это каждый день не стоит, ужин все же лучше выбрать более легкий.

Диетолог добавила, что большая ошибка многих людей – пропускать обед. Из-за этого к ужину возникает сильное чувство голода и человек переедает, плохо спит и на утро чувствует тяжесть. Такой сбитый график питания может привести к набору лишнего веса. По словам доктора, при идеальном пищеварении человек всегда должен испытывать утром чувство голода.

Также диетолог отметила, что самая правильная и здоровая шаурма – шаурма, приготовленная самостоятельно из хороших продуктов.

«Просто запечь мясо в духовке или аэрогриле и нарезать его соломкой. А дальше взять лаваш, овощи по вкусу. Состав у такой шаурмы будет намного лучше», - цитирует врача «Ридус».