В МВД РФ помогли пенсионерке из Луганска получить российское гражданство

Сотрудники МВД РФ лично выдали паспорт уроженке Луганска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

71-летняя Валентина Николаевна Лосева получила паспорт РФ из рук начальник отдела паспортной работы и регистрационного учета Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве подполковника полиции Натальи Ершовой.

«С заявлением о приеме в российское гражданство пенсионерка, проживавшая в Луганской Народной Республике, обратилась в ГУ МВД России по Ростовской области в июне этого года. Через некоторое время она приехала в Москву, так как нуждалась в высокотехнологичном лечении. Просьба посодействовать в скорейшем оформлении документов для женщины поступила в МВД России и от представителей международного информационного телеканала RT в рамках совместного проекта «Не один на один», - передает пресс-служба МВД РФ.

Отмечается, что ГУ МВД России по Ростовской области приняло решение принять Валентину Лосеву в гражданство Российской Федерации. После этого, документы вместе с заявлением пенсионерки были в индивидуальном порядке направлены в столичное ГУ МВД России.

Сегодня, 31 августа, сотрудники Управления по вопросам миграции лично отправились домой к Валентине Лосевой, чтобы вручить ей паспорт.

Женщина выразила благодарность сотрудникам полиции, а те в ответ пожелали ей здоровья.