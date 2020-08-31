Армия снесет в Тулуне аварийные дома

В Тулуне остаётся большое количество объектов аварийной инфраструктуры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За помощью к армии обратился исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. И армия откликнулась. Министр обороны Сергей Шойгу поручил направить в пострадавший от наводнения город Тулун технику, чтоб помочь в сносе аварийных зданий.

Об этом в ходе видеоконференцсвязи заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам начальника Национального центра управления обороной Михаила Мезинцева, в Тулуне «остаётся большое количество объектов аварийной инфраструктуры, взамен которой уже построены или достраиваются современные здания и сооружения. Руководство Иркутской области попросило о помощи по сносу таких объектов. Поэтому по указанию Сергея Шойгу сформирован и направлен в регион сводный отряд военнослужащих и техника».

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Ровно год назад, здесь прорвало дамбу и хлынувшая почти 14-метровая волна со страшной силой уничтожала все на своем пути — 3, 5 тысячи зданий просто перестало существовать, 11 тысяч были разрушены, 26 человек погибли. .. Сейчас о трагедии напоминает 14-метровая глыба, поставленная в центральной части города, в низине. На огромном камне скромная табличка и дата (подробности).