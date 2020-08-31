Попова: ситуация с коронавирусом позволяет начать учебный год в очном режиме

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в стране позволяет начать учебный год в очной форме.

При этом Попова отметила, что коронавирус «вносит свои коррективы», поэтому «в случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя, никому».

Попова рассказала, что кабинеты для отдельных дисциплин будут использоваться с интервалами. а класс, который будет переходить в специальный кабинет из своего закрепленного помещения, будет делать это, «не соприкасаясь с другими ребятами». Кроме того, после каждого блока занятий будут проводить обязательную влажную уборку, дезинфекцию и обеззараживание воздуха.

Глава Роспотребнадзора не исключила, что школьники могут вернуться к дистанционной форме обучению в случае обострения ситуации с коронавирусом. Однако отметила, что это будет проводиться по тому же алгоритму, который применяется при вспышках гриппа.

«Да, это может быть, но так же, как и при гриппе, как при других респираторных инфекциях», - сказала Попова, напомнив, что подобный алгоритме используется уже в течение нескольких лет.