Путин увеличил на 1,03 раза зарплату госчиновникам, генпрокурору и председателю СК

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин увеличил на 1,03 раза (или 3 процента) заработную плату государственным чиновникам, генеральному прокурору Игорю Краснову и председателю Следованного комитета Александру Бастрыкину. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет - портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», - говорится в тексте документа, опубликованном в понедельник, 31 августа 2020 года.

В президентском указе также говорится о повышение заработной платы для председателя Следственного Комитета и генерального прокурора России. Их зарплата увеличится также в 1,03 раза (или 3 процента). Изменения также вступят в сулу с 1 октября 2020 года