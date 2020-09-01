В России утвердили новые правила охоты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минюст России утвердил новые правила охоты, которые подготовили в Минприроды. Об этом сообщила пресс-служба природоохранного ведомства.

Отмечается, что в работе над новой редакцией правил принимали участие эксперты в сфере охотничьего хозяйства и научные работники, представители зоозащитных организаций и юристы, а также представители регионов и силовых ведомств, депутаты Госдумы и члены Совфеда.

«Из новой редакции были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в темное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам», - говорится в сообщении Минприроды.

Кроме того, в правила охоты добавили положения, цель которых – обеспечить безопасность людей во время охоты (теперь охотники должны носить одежду со светоотражающими элементами) и повышение эффективности борьбы с браконьерством (введен запрет перевозить добычу без соответствующих документов).

Также удалось договориться по вопросам использования при охоте петель, тепловизоров, механических транспортных средств и летательных аппаратов. Так, петельный лов в новых правилах правил жестко регламентирован, а перечень регионов, где он полностью запрещен, указан в редакции, предложенной Всемирным фондом дикой природы (WWF) России.