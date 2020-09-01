Умер Владислав Крапивин, детский писатель

Писатель Владислав Крапивин умер на 82-м году жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский и российский детский писатель Владислав Крапивин умер на 82-м году жизни в Свердловской областной больнице №1 после повторной госпитализации с пневмонией.

Писателя выписали из больницы после лечения 7 августа, но через три дня госпитализировали снова. 12 августа Крапивина прооперировали. 17 августа его перевели из реанимации в обычную палату, состояние писателя улучшилось. Сегодня, 1 сентября, Крапивину стало плохо.

- Умер в 06:40. Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию — и всё, - рассказала ТАСС невестка и командор созданного Крапивиным отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.

Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Он стал автором многих повестей, романов сказок и рассказов. Среди них "Мальчик со шпагой", "Журавлёнок и молнии" и "Трое с площади Карронад".

В 2014 году Крапивин был награждён премией президента Российской Федерации за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Крапивин изучал педагогику Януша Корчака, Антона Макаренко, Василия Сухомлинского и занимался проблемами детства, а затем создал детский отряд "Каравелла". В нём дети изучали журналистику, фехтование, морское дело и историю флота.