Лукашенко: каждый педагог будет под защитой государства Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с началом нового учебного года заявил, что каждый педагог в республике будет под защитой государства. Так начал глава государства свою приветственную речь на школьной линейке в Барановичском колледже сферы обслуживания.

- Жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось, пора направлять энергию в созидательное русло. Педагоги должны сконцентрироваться исключительно на профессиональных задачах. Каждый учитель будет находиться под защитой государства. Так было и так будет всегда, - цитирует слова белорусского лидера издание Белта во вторник, 1 сентября.

Александр Лукашенко также добавил, что необходимо сделать акцент на правовом воспитании молодых людей: школьников следует обучаться основам законодательства и «учить анализировать, что скрыто за популистскими лозунгами». Глава Белоруссии подчеркнул, что самое главное – вырастить из детей настоящих патриотов страны.