"Запрещать вредно и невозможно": Путин поддержал проведение киберспортивных соревнований в школах

Путин поддержал проведение киберспортивных соревнований в школах Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Президент России Владимир Путин заявил, что он не против проведения соревнований по кибеспорту в школах. Но подчеркнул, что такие турниры надо соответствующим образом организовать.

- Я вам хочу сказать, что у нас с 2016 года это, мягко говоря, легализовано. Проводятся соревнования, создана федерация. Если правильно организовать процесс – он будет в высшей степени полезным. Давайте подумаем над этим – чтобы в школах организовать соревнования. Вредно запрещать, да и невозможно. Лучше поставить на правильные рельсы это. Наши киберспорстмены должны участвовать и в международных соревнованиях, - заявил Путин в ходе Всероссийского онлайн-урока. ,

Он отметил, что многие родители боятся, что их дети "подсядут на компьютерные игры". И зачастую эти опасения не беспочвенны. Поэтому взрослым стоит консультироваться с психологами, в первую очередь детскими, чтобы понять, в какому случае компьютерные игры приносят пользу. а в каком - вред.

Ранее президент поздравил школьников и студентов с Днем знаний. Он пожелал ученикам успехов, а также попросил их соблюдать меры предосторожности для защиты от коронавируса.