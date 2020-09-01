Лукашенко заявил о возможности закрыть границы Белоруссии для стран Запада Фото: Дмитрий БРУШКО

Белоруссия может закрыть границы для некоторых западных государств, таким образом заблокировав основные торговые дороги на восток под Брестом и Гродно. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщал белорусский президент Александр Лукашенко, чьи слова цитирует издание Белта.

По словам главы республики, именно из-за этой возможности многие европейские государства опасаются вступать в конфликт с Белоруссией. Президент отметил, что страны Балтии выступили против республики «по команде», а более «зрелые» страны прекрасно понимают всю опасность таких нападок на Белоруссию и боятся закрытия границы.

- Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю, - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, что ранее страны Балтики ввели ограничения для некоторых официальных лиц Белоруссии. Под санкции попали сам Александр Лукашенко, министры внутренних дел, юстиции и генеральный прокурор, а также представители службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур Белоруссии.