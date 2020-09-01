Умер Милош Ржига, бывший главный тренер хоккейного клуба "Спартак" (Москва)

Милош Ржига работал много в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 1 сентября, стало известно, что ушел из жизни бывший главный тренер хоккейного клуба "Спартак" (Москва), питерского СКА и сборной Чехии Милош Ржига. Он много работал в России в клубах КХЛ.

18 августа стало известно, что Ржига попал в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Причина госпитализации не раскрывалась, но отмечалось, что у него резко ухудшилось состояние здоровья.

- Последний месяц был большой борьбой. Благодарю семью и всех близких, которые были с нами и старались помочь изо всех сил. Я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за всё, что он сделал для других, - приводит слова сына Ржиги портал Isport.

Милош Ржига известен по своей работе в России в клубах "Химик", "Спартак", "Атлант", "Авангард", СКА. Одно время был наставником сборной Чехии. И под его началом команда дошла до полуфинала чемпионата мира. Но коллектив остался без медалей - в матче за 3-е место чехи проиграли команде России. Последним место работы тренера был клуб "Слован", а в мае были слухи о возможном переезде в клуб "Барыс".