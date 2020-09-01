Сколько еще месяцев россиянам нужно будет носить маски, рассказал вирусолог

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Во вторник, 1 сентября, количество зараженных коронавирусом в России превысило 1 млн человек и составило 1 000 048 случаев. Одним из основных средств защиты и профилактики ковида у нас в стране и во всем мире остаются медицинские маски, а также респираторы. И эти же средства индивидуальной защиты стали одним из самых частых поводов для раздражения граждан. Соцсети переполнены недовольством и возмущением - вплоть до заявлений, что обязанность надевать защитные маски нарушает права и свободы людей.

- На мой взгляд, маски это одно из самых простых, безопасных и наименее обременительных средств защиты от инфекции и сдерживания коронавируса, - отметил в интервью kp.ru известный вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. По словам эксперта, если сравнивать ношение масок с другими мерами борьбы с ковидом, такими как самоизоляция, закрытие предприятий, организаций общепита и сферы услуг, то становится понятно: защитные повязки явно наименьшее из неудобств.

При этом, по мнению профессора Лукашева, скорее всего, не будет необходимости «бессрочного» масочного режима. Планируется, что в случае успешного завершения испытаний вакцины в начале следующего года в России стартует массовая прививочная кампания против COVID-19. Тогда и можно будет переходить к постепенному отказу от масок, поскольку «коронавирус перестанет быть определяющим фактором нашей повседневной жизни», сказал эксперт. Раньше января следующего года прекращение масочного режима вирусолог считает преждевременным.

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