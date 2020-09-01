Вирусолог назвал причину новой вспышки коронавируса в Европе

Туристы в медицинских масках у подножья Эйфелевой башни в Париже. Фото: REUTERS

В ряде европейских стран власти усиливают ограничительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19. Так, в Париже и некоторых других городах Франции введено обязательное ношение масок при любом выходе на улицу за исключением занятий бегом и езды на велосипеде.

Причину очередного всплеска заражений в Европе пояснил в интервью kp.ru известный вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

- В тех странах и регионах, где удалось быстро справиться с первой волной COVID-19, иммунная прослойка из переболевших оказалась очень небольшой, - напомнил эксперт.

Соответственно, при отсутствии вакцины и невысокой доле «естественно» иммунизированных граждан (то есть переболевших), после отмены ограничений заболеваемость объяснимо идет вверх, отметил профессор Лукашев.

В России по последним данным Роспотребнадзора доля иммунной прослойки по итогам тестирования в 11 регионах составила около 20%. А в Москве, как сообщал еще в июле глава Минздрава Михаил Мурашко, количество жителей с антителами к ковиду превысило 23%.

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