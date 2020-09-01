Ямайский сленг: как выучить самый экзотический английский диалект

RT выпустил новый эпизод "Акцент Шоу". ФОТО Zuma/TASS

Телеканал RT выпустил новый эпизод «Акцент шоу» на канале «Спик Изи» о диалектах английского языка. В новом выпуске постоянный телеведущий Алексей Ярошевский расскажет зрителям про ямайский сленг.

Зрители услышат интересные подробности об особенностях этого экзотического акцента. К примеру, можно будет узнать, что растафари считают вторым пришествием и как избежать конфликтных ситуаций в ночных клубах Кингстона.

Напомним предыдущий выпуск «Акцент шоу» был посвящен ирландскому языку. Подписчики канала узнали, почему речь ирландцев столь синонимична. Интересно, что, к примеру, у слова «хорошо» есть десяток градаций и выразить свою мысль можно огромным количеством разных способов.

Кроме того, ранних выпусках шоу у зрителей была возможность узнать о тонкостях американского, британского и даже австралийского английского.