Британским школьникам запретили кашлять и шутить о коронавирусе Фото: REUTERS

В связи с распространением коронавируса в школах Великобритании ввели новые запреты. Теперь школьникам запрещено шутить на тему коронавирусной инфекции, а также умышленно чихать и кашлять. Об этом говорится в правилах поведения, вводимых в учебных заведениях Соединённого королевства.

Издание Daily Mail, приводит в пример гастингскую школу, в которой вводится запрет на «умышленное и злонамеренное» кашлянье или чихание и даже «целенаправленно» контактировать с другим человеком, а в одной школе Лондона за шуточный кашель грозит отчисление.

Кроме того, британским школьникам необходимо будет привыкнуть к новым правилам посещения туалетов. Так в Дерби есть школа, где каждому классу выделили свою уборную. Посещение «чужих» туалетных комнат будет считаться серьезным проступком.

По данным, Worldometers в Великобритании зафиксировали 335 873 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 41 501 летальных исхода. При этом стоит отметить, что это показатель 18 июля, с этого дня страна не публикуют статистику погибших, при этом удерживается в пятерке лидеров по количеству смертей от COVID-19.