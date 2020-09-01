Дата начала вакцинации от коронавируса в Москве определена Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа в рамках пострегистрационных исследований начнется в Москве, как и планировалось, с 5 сентября, сам препарат поступит в московские больницы уже до конца текущей рабочей недели. Об этом сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.

«Все по плану - мы развезем третьего-четвертого. Машины, адреса, вакцины есть», - передает «Интерфакс» слова директора Института Гамалеи.

Гинцбург уточнил, что несмотря на то, что вакцина и будет развезена, в период в 3 по 5 сентября еще будет проводиться скрининг добровольцев, которые должны будут сделать весь объем необходимых анализов. «Так что, по всей видимости … вакцинация начнется только 5 сентября», - добавил он.

Напомним, ранее Гинцбург рассказал о третьем и последнем этапе испытаний вакцины, когда добровольцев не госпитализируют предварительно. Все желающие пройти испытания могут «приходить из дома и домой уходить», у них берут кровь в первый день испытаний для того, чтобы была «точка отсчета» для сравнения прироста антител.