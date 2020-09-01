Стали известны подробности убийства воспитательницы в детском саду

Мужчина убил супругу прямо в детском саду, где она трудилась воспитательницей Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны подробности кровавой драмы, которая разыгралась 31 августа в детском саду Воскресенска. Во время рабочего дня в группе была убита воспитательница.

Как стало известно сайту mk.ru, с 54-летней сотрудницей дошкольного учреждения расправился ее муж.

Супруги планировала развестись и этот факт очень расстраивал мужчину. В очередной раз он пришел в детский сад на улице Чапаева, чтобы поговорить с женщиной.

Для храбрости 53-летний мужчина выпил спиртного, а потом перебрался через ограждение, достал нож и отправился в группу, где находилась жена. В тот день она присматривала за четырехлетками, в помещении было семеро детей.

Поняв, что ситуация критичная, вторая воспитательница завела детей в туалет и заперла дверь. А в группе, где только что играли малыши, произошло убийство.

Мужчину задержали в детском саду, он не успел покинуть место преступления.

Знакомые пары признается, что в шоке от случившегося. Говорят, что 7 сентября начинался бракоразводный процесс, якобы, супруги решили расстаться из-за того, что мужчина поднимал на жену руку.

Но при этом, погибшая тоже не была «подарком». До трагедии мужчина не раз делился, что судья отвернулась о него. К тому же, у погибшей появился ухажер. Стоит отметить, что она была женщина эмоциональная и могла вывести из себя любого человека.

Кстати, дочь супругов работает в том же садике, в тот день она была на рабочем месте, но даже не предполагала, что отец способен на такой поступок.

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области сообщили, что подозреваемый в убийстве задержан. Ранее он трудился охранником.