Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 2 сентября 2020 года

Алексей Навальный. Фото: Ирина ИВАНОВА

Российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный находится в коме с 20 августа. В настоящее время он проходит лечение в берлинской клинике "Шарите". По данным на 2 сентября 2020 года состояние здоровья Алексея Навального врачи оценивают как стабильное, его жизни ничего не угрожает. При этом медики воздерживаются от долгосрочных прогнозов. Мы собрали свежие новости о ситуации с оппозиционером:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на упреки западных партнеров в том, что Россия якобы не расследует происшествие с Навальным. Дипломат напомнил, что с самого первого дня МВД начало доследственную проверку по факту госпитализации блогера, следствие может начаться, когда будет установлено, что именно произошло.

Тем временем Генпрокурату РФ пытается добиться от ФРГ правовой помощи по делу Навального. Речь идет о запросе биоматериалов и данных исследований, проведенных в "Шарите". Всего в запросе надзорного ведомства 20 пунктов, касающихся результатов экспертиз, на основании которых немецкие медики заявили о предполагаемом отравлении оппозиционера.

Случаи впадения в кому без видимых причин, напоминающие произошедшее с Алексеем Навальным, - довольно распространенное явление в медицинской практике. Об этом заявил "Интерфаксу" главный специалист Минздрава России по анестезиологии и реаниматологии Игорь Молчанов.

- Как правило, это как раз те коматозные состояния, которые могут быть связаны и с инсультом, и с острым коронарным синдромом, с аритмогенной остановкой кровообращения, которые могут спонтанно восстанавливаться, но приводят к тяжелой гипоксии, - отметил специалист.

Напомним, Навального госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

После экстренной посадки Навального доставили в отделение токсикореанимации Больницы скорой медицинской помощи № 1. Врачи стабилизировали его состояние и, по настоянию родственников, 22 августа блогера транспортировали в Германию для продолжения лечения.