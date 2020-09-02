Жертвами пожара в Махачкале стали женщина и четверо детей

На месте пожара работают сотрудники Следственного комитета России Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Жертвами пожара, вспыхнувшего в одной из пятиэтажек Махачкалы, стали пять человек – одна взрослая женщина и четверо детей разного возраста.

Информация о возгорании в квартире на четвертом этаже трехподъездного жилого дома номер 59А по улице Гамидова на пульт дежурного поступила от очевидца в 21:43 (мск) во вторник, 1 сентября. Полностью потушить огонь в пятиэтажке пожарным удалось только в 00:23 среды, уточняется в сообщении республиканского главка МЧС. Тушили пожар 63 человека, было задействовано 18 единиц техники. Ранее пожарные сообщали о троих погибших – девушке примерно 16–17 лет, девочке лет семи и мальчике четырех или пяти лет.

«По предварительным данным, в результате пожара в двух квартирах в пятиэтажке Махачкалы пятеро погибших», - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Представитель СКР добавил, что число погибших и пострадавших уточняется. На месте работает следователи, они выясняют причину пожара.