Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Дети в книжном магазине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах то того, как их купили. С такой инициативой выступило министерство промышленности и торговли, уточнив, что эта мера направлена на защиту прав продавцов книг и других непериодических печатных изданий в связи с развитием современных технологий.

Ведомство уже подготовило проект постановления правительства об утверждении новых правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи. Документ опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», - говорится в тексте документа.

Минпромторг в проекте постановления также предлагает утвердить перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену.