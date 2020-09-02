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Пилот American Airlines рассказал, как мимо его лайнера пролетел мужчина

Инцидентом в аэропорту Лос-Анджелеса заинтересовалось ФБР
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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Пилот американской авиакомпании American Airlines заметил, как мимо его лайнера пролетел мужчина

Пилот американской авиакомпании American Airlines заметил, как мимо его лайнера пролетел мужчина

Фото: REUTERS

Забавный случай произошел в аэропорту Лос-Анджелеса. Пилот авиакомпании American Airlines сообщил наземным службам, как во время захода на посадку мимо его лайнера пролетел мужчина с реактивным ранцем, причем он летел на высоте чуть меньше километра.

Запись переговоров американского летчика с диспетчером опубликовал телеканал Fox-11.

«Диспетчер, мы только что пролетели мимо парня с реактивным ранцем, он был слева от нас. Может быть, в 300 ярдах (около 275 метров – прим. ред.) от нас, примерно на нашей высоте», - именно так, судя по стенограмме, заявил пилот.

По данным телеканала, летающего над аэропортом мужчину видел еще один пилот. Инцидентом в Лос-Анджелесе заинтересовалось Федеральное бюро расследований (ФБР).

«ФБР известно о сообщениях пилотов, и мы работаем над тем, чтобы выяснить, что произошло», - сказал телеканалу представитель бюро.