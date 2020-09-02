Пентагон признал: Китай опережает США в трех военных областях

Пентагон: КНР намерена создавать ядерное оружие, не уступающее разрабатываемому США и РФ Фото: REUTERS

Китай опережает Соединенные Штаты в трех военных областях, и за последние два десятилетия власти КНР «мобилизовали ресурсы, технологии и политическую волю, чтобы укрепить и модернизировать» Народно-освободительную армию Китая (НОАК) «практически во всех аспектах».

Об этом говорится в подготовленном для конгресса ежегодном докладе Минобороны США о состоянии вооруженных сил КНР.

В отчете отмечается, что китайский военный флот обошел американский по темпам кораблестроения и численности: по данным Пентагона, в распоряжении НОАК есть 350 кораблей и подводных лодок, а флот ВМС США насчитывает 293 боевые единицы.

Кроме того, в американском военном ведомстве признали превосходство Китая по крылатым и баллистическим ракетам наземного базирования, а также в сфере интегрированных систем противовоздушной обороны (ПВО).

В докладе Пентагона говорится, что КНР намерена создавать «новые ядерные боеголовки и системы доставки, которые будут как минимум такими же эффективными, надежными и долговечными, как некоторые боеголовки и системы доставки, которые сейчас находятся в разработке у США и России».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Китай уже давно пугает Пентагон стремительным развитием своих военных технологий, и США всерьез боятся потерять преимущество. А о мифической угрозе, которая якобы исходит от России, американские генералы говорят постоянно.