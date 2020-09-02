Россияне рекордно сократили расходы в 2020 году

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали траты россиян и пришли к выводу, что за последнее полугодие 2020-го расходы резко сократились.

Суммы экономии меняются от региона к региону, но в среднем люди стали тратить на 11,5 тысяч рублей меньше, это максимальное сокращение за последние 13 лет. С 2006 года расходы только расти, но карантин заставил многих пересмотреть свою бюджет.

Люди стали больше экономить, чтобы создать подушку безопасности. В основном отказывались от покупки одежда, трат на путешествия и рестораны, пишет газета "Известия".

Рейтинг бережливости россиян:

Москва – сэкономили 41 тыс. руб,

Якутия - 28,7 тыс. руб,

Севастополь - 26 тыс. руб,

ЯНАО - 19,1 тыс.руб,

Краснодарский край - 18,9 тыс.руб,

Калининград - 18,1 тыс. руб,

ХМАО – 17 тыс.руб,

Дагестан – 16,6 тыс.руб,

Ставропольский край – 16,2 тыс.руб,

Санкт-Петербург -15,9 тыс. руб.

Стоит отметить, что экономнее стали не все россияне. Есть и те регионы, где жители смогли увеличить свои расходы, сообщает телеканал "360".

Где выросли траты:

Сахалинская область – 8,5 тыс.руб,

Алтайский край – 1,5 тыс.руб,

Амурская область – 1,2 тыс.руб,

Рязанская область – 1,1 тыс.руб,

Тверская область - 1 тыс. руб,

Ненецкий автономный округ - 900 руб.