Сергей Шойгу сообщил о сенсационной находке на дне Балтийского моря

Сергей Шойгу рассказал о находке на дне Балтийского моря: затонувшем торговом корабле

Исследователи Российского географического общества обнаружили на дне Балтийского моря торговое судно, наполненное ценными артефактами. Президент РГО Сергей Шойгу рассказал в интервью "Комсомольской правде" о том, что специалисты уже нашли на утонувшем корабле.

— Да, мы исследуем затонувший корабль середины XVIII века. Торговое судно, судя по всему, голландское. На нём огромное количество бутылок разных форм, объёма. В части из них, судя по всему, был джин. Но там есть и маленькие флакончики из очень тонкого стекла. Возможно, в них перевозили компоненты для производства парфюмерии. Тогда была своя химия, без синтетических, искусственно выведенных материалов. Может быть, во флаконах что-то и сохранилось, - рассказал Шойгу.

Глава одного из старейших в мире географических обществ также поделился, как однажды держал в руках духи Натальи Гончаровой, жены Пушкина.

- Я однажды держал в руках работу парфюмеров-химиков, которые расшифровали по следам, оставшимся то ли на шарфе, то ли на кашне, духи Натали — супруги Пушкина. И — я хочу в это верить — сделали аналогичный парфюм. Это действительно запахи того времени. Такие… очень насыщенные. Вот и у экспедиции может быть интересное продолжение — я про джин, если найдём… В общем, обсудим.

Полный текст интервью Сергея Шойгу для РИА Новости и Комсомольской правды читайте на сайте KP.ru в пятницу, 4 сентября.

В августе Русское географическое общество отметило свой 175 день рождения.