"Знать как таблицу умножения": Сергей Шойгу ответил, нужен ли обязательный ЕГЭ по географии

Сергей Шойгу рассказал о том, как должен проходить экзамен по географии. Фото: пресс-служба РГО

Современным школьникам необходим полноценный экзамен по географии, содержащий вопросы, ответы на которые должен знать каждый, считает президент Русского географического общества Сергей Шойгу. В совместном интервью для "Комсомольской правды" и РИА Новости Шойгу также рассказал, нужен ли обязательный ЕГЭ по географии.

— Да. Только мне кажется, что по географии не ЕГЭ обязательный нужен, а нормальный полноценный экзамен. Я считаю, что географию надо знать как таблицу умножения. Кстати, хорошая идея — географическая «таблица умножения». Скажем, 100 вопросов, ответы на которые должен знать каждый. А когда у нас школьники и студенты некоторых вузов не могут ответить на банальные вопросы по географии, по истории… Могу поспорить с вами: если мы придём сегодня в школу, старшеклассникам дадим компас и попросим сделать с ним хотя бы пару-тройку манипуляций, вряд ли они справятся. И не потому, что они глупее, просто им это не нужно. Есть навигатор и есть гаджет, первый приведёт куда надо, а второй расскажет, как это красиво, - поделился глава РГО.

Сергей Шойгу также рассказал, что в Обществе уже проводили подобный эксперимент среди учащихся и "удивились так, что до сих пор опомниться не можем". При этом он отметил, что средние результаты по Географическому диктанту стали лучше.

- Так потому и начали его проводить. Мы сначала провели опрос в одном из, казалось бы, элитных вузов, и на вопрос: "Куда впадает Волга?" пятеро студентов ответили "в Байкал", а двое сказали, что никуда не впадает, - рассказал президент РГО.

В этом году Русскому географическому обществу, куда входят учёные, путешественники и многие общественный деятели, исполнилось 175 лет. Полный текст интервью с президентом РГО выйдет в эту пятницу, 4 сентября. Вы сможете прочитать его на сайте KP.ru.