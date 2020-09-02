Лавров о Беларуси: Россия считает выборы президента состоявшимися

Лавров еще раз отметил, что Россия считает недопустимым вмешательство во внутренние дела Беларуси Фото: REUTERS

Москва считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися, надеется на стабилизацию в республике через диалог, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также отметил, что Москва считает сомнительной идею о посредничестве в урегулировании в Белоруссии извне, в том числе, со стороны ОБСЕ.

- Россия с самого начала заняла взвешенную позицию по отношению к Беларуси. Считаем выборы президента состоявшимися и недопустимым вмешательства во внутренние дела, навязывания посреднических услуг, - заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.