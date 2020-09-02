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Коронавирус Covid-19

Эксперт: "Осложнений от прививки «Спутник V» не обнаружили"

Аллергия может стать причиной для отказа от вакцинации
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Все пациенты, привитые от коронавируса, чувствуют себя хорошо

Все пациенты, привитые от коронавируса, чувствуют себя хорошо

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын заявил, что у добровольцев не найдено никаких серьезных осложнений после вакцинации.

Он отметил, что у всех людей своя индивидуальная переносимость препарата, и именно поэтому перед вакцинацией пациенты проходят обязательный медосмотр: берется анализ крови, тест на антитела и аллергию.

«По осложнениям ничего не изменилось, никаких серьезных осложнений, так сказать, не обнаружено. А то, что размахивают списком 144 побочных эффектов, - это все осложнения уровня любой вакцинации, это даже не осложнения, это наблюдаемые эффекты», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Вакцинации может препятствовать индивидуальная непереносимость препарата и любая приобретенная в процессе жизни аллергия.

«Внутримышечное введение потенциально вырабатываемого чужеродного белка может вызвать нежелательную аллергическую реакцию», - сказал он.

Напомним, что президент Владимир Путин 11 августа заявил, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса, в мире. Сразу после этого 27 стран мира отправили заявку на приобретение новой вакцины от коронавируса.

Распространение коронавируса в мире