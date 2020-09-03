Сергей Шойгу поделился планами экспедиций на Курильские острова

Русскому географическому обществу в августе исполнилось 175 лет. Фото: Пресс-служба РГО

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал о том, когда пройдёт отложенная большая экспедиция по Курильским островам и о восстановлении взлётно-посадочной полосы времён японской оккупации благодаря термальным источникам.

— Проведём в следующем году. На Курилах мы и ранее проводили много работ. У нас было четыре большие экспедиции — две на Матуа, на Шумшу и Итуруп. На Матуа восстановили взлётно-посадочную полосу времён японской оккупации. Это тоже была большая мечта — там сложнейшая инженерия. За счёт термальных источников был сделан подогрев полосы, и она была всесезонная. Мы восстановили, хотя и без подогрева, - поделился Шойгу в интервью для "Комсомольской правды" и РИА Новости, которое будет опубликовано на сайте kp.ru 4 сентября.

Глава РГО также рассказал о затонувшей подлодке США и найденной на острове Шумшу лаборатории.

- Там же рядом у побережья лежит затонувшая американская подводная лодка Herring времён Второй мировой войны. Мы хотели в этом году вместе с американцами организовать экспедицию к этой лодке. Увы, не сложилось. На Шумшу огромное количество загадок, там были какие-то лаборатории, потому что огромное количество битой лабораторной посуды, кабели, остатки серьёзной энергетики, - сообщил Сергей Шойгу.

Пейзажи острова Матуа. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

При этом он отметил, что японцы также не раскрыли за годы после Второй мировой войны историю обнаруженной лаборатории.

- Бог знает, что там было. Пока после всех экспедиций появляется больше загадок и вопросов, чем ответов. И у нас есть желание их разгадать, - заключил он.

Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В августе РГО исполнилось 175 лет. Одно из старейших географических объединений в мире включает в себя многих общественных деятелей, путешественников и учёных.

В 2016 году "Комсомольская правда" тоже принимала участие в одной из экспедиций сообщества. Спецкоры kp.ru Александр Коц и Дмитрий Стешин разгадывали тайны острова Матуа.

Интервью Сергея Шойгу "Комсомольской правде" и РИА Новости будет опубликовано на сайте kp.ru 4 сентября.