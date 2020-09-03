Прокуратура просит дать Ефремову 11 лет колонии

Прокуратура просит дать Ефремову 11 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура просит наказать актёра Михаила Ефремова заключением сроком на 11 лет за совершение ДТП, в котором погиб человек.

Время под домашним арестом и, возможно, в будущем - под стражей будет включено в срок заключения, сообщила из зала суда корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова.

Прокурор отметила, что у Ефремова есть смягчающие обстоятельства - наличие малолетних детей, участие в благотворительности, возмещение вреда потерпевшим. Однако обвинение не видит причины для смягчения статьи Уголовного кодекса, поскольку актёр не выражает раскаяния.

- Первыми шагами к исправлению является осознание свой вины и искренне раскаяние. Их мы не наблюдаем, поэтому обвинение не усматривает, что статью УК можно смягчить, - заявила прокурор и потребовала отправить Ефремова в колонию общего режима на 11 лет.