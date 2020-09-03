"Я дошел до ручки, как в жизни дошел до края": Михаил Ефремов посвятил погибшему в ДТП стихотворение
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Во время суда по делу о смертельном ДТП с участием российского актера Михаила Захарова обвиняемый признал свою вину и зачитал стих собственного сочинения «Памяти Сергея Захарова».
- Ну наверное я это сделал, раз такие шикарные доказательства, - говорит Михаил Ефремов и зачитывает свое творчество:
"Серей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы, а ты погиб совершенно напрасно....
Я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный человек...
Господи, дай мне немного сил.
А Сергею - рая.
Вот бы поговорить с ним...
Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края..."
Напомним, что сегодня, 3 сентября, Михаил Ефремов выступает в Пресненском суде с последним словом. Обвиняемый, подводя итоги своей речи, сказал: «Я не собирался отмазываться, я пошёл в суд, чтобы установить истину. Я раскаиваюсь и признаю свою вину, если это, конечно, сделал я».
Прокуратура просит наказать актёра заключением сроком на 11 лет. Окончательный приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября, его адвокат Эльман Пашаев заявил, что у них одна надежда - на справедливый суд.