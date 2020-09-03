Минздрав назвал шесть препаратов для лечения коронавируса

В Минздраве назвали шесть препаратов для лечения коронавируса Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Минздрав назвал шесть препаратов, которые могут быть использованы для лечения коронавируса. Это фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

Однако сделать однозначный вывод об эффективности или неэффективности этих лекарств пока нельзя.

- В связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения, - говорится в документе.

Ранее в Минздраве рассказали, кого будут в первую очередь прививать от коронавиурса. В эту группу вошли студенты, призывники, сотрудники полиции, а также работники торговли и сферы услуг. При этом, медики рекомендуют делать прививку только тем, кто не переболел COVID-19 и не имеет антител.

Детей вакцинировать пока также не будут. Для начала препарат должен пройти полный цикл испытаний на взрослых.