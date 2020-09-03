Российский истребитель перехватил самолеты США и Великобритании над Баренцевым морем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 3 сентября, российские средства контроля воздушного пространства над водами Баренцева моря зафиксировали два иностранных самолета, которые приближались к государственной границе России. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

В воздух для идентификации и перехвата целей подняли истребитель МиГ-31 из противовоздушных сил Северного флота. В иностранных самолетах узнали стратегический самолет-разведчик RC-135 военно-воздушных сил Соединенных Штатов, а также самолет-разведчик R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании.

После разворота самолетов от российской границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что весь полет российского военного судна выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. При этом американский и английский самолеты не нарушили границу страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский журналист Том Роган в одной из своих статей заявил, что Россия вскрыла множество «немыслимых ошибок НАТО» при перехватах истребителями военных самолетов-разведчиков США.