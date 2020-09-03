Вирусолог объяснил, почему испытания вакцины от коронавируса растянутся до 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третий испытаний российской вакцины от коронавируса планируется завершить только к концу 2022 года. Речь идет о препарате "Спутник V", разработанном центром Гамалеи.

Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, как будет проходить заключительный этап испытаний, и почему он настолько долгий.

- Исследования займут несколько месяцев. Предполагается, что это будет 40 тысяч добровольцев. Из них 10 тысяч людей получают плацебо. Исследование будет проводиться двойным слепым методом. Так, что люди не будут знать, кто получил вакцину, а кто - плацебо. И за ними будут наблюдать несколько месяцев. Сколько точно – неясно, - рассказал Альштейн в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, эта вакцина, как и все остальные, будет испытываться достаточно долго. Но уже через несколько месяцев станет более-менее понятно, насколько она эффективна и безопасна.

Напомним, накануне в Минздраве рассказали, кого будут прививать от коронавируса в первую очередь. В эту группу вошли призывники, студенты, сотрудники полиции, а также работники торговли и сферы услуг.