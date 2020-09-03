Минздрав РФ опубликовал новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское министерство здравоохранения опубликовало новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Из документа исключили два препарата, которые так и не доказали свою эффективность. Новые рекомендации появились сегодня на официальном сайте министерства.

Исключили из перечня лекарств лопинавир и ритонавир. Гидроксихлорохин остался в схемах лечения для пациентов с легкими и среднетяжелыми формами коронавируса.

В схему лечения также включили новый препарат от российских разработчиков для системной противовоспалительной терапии левилимаб. Как сообщал сайт kp.ru, полный перечень лекарств в обновленных рекомендациях включает в себя шесть препаратов.

Эксперты Минздрава также отметили, что на фоне регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России, в рекомендациях появился посвященный профилактике инфекции раздел, в котором описаны показания и противопоказания для вакцины центра имени Гамалеи. Туда же включили список приоритетных групп для вакцинации.