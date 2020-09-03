Спрос на отдых в Эмиратах и Египте больше, чем количество мест на рейсах

Россия возобновила авиасообщение сразу с тремя курортными странами Фото: Олег ЗОЛОТО

Россия возобновила авиасообщение сразу с тремя курортными странами: ОАЭ, Египтом и Мальдивами. Готовить ли купальники для осеннего отпуска на пляжах Персидского залива, Красного моря, Индийского океана? И сколько готовить денег?

- В самое ближайшее время мы будем готовы предложить туры в ОАЭ, Мальдивы и Египет с перелетом регулярными рейсами, - сообщили "КП" в пресс-службе туроператора Tez Tour. - На примере открытия авиасообщения с Турцией ждем, что спрос будет очень высоким – путешественники соскучились по солнцу, морю и новым странам. А все три направления входят в список самых востребованных у россиян для пляжного отдыха. В ОАЭ и Египет в ближайшие месяцы стартует высокий туристический сезон, путешественники смогут насладиться теплым морем и комфортной погодой без изнуряющей летней жары.

Как быть с тем, что в Египте самолеты будут летать только в Каир, а не на курорты Красного моря? Фото: Shutterstock

Однако есть и проблема: рейсов будет очень мало. В Дубай и на Мальдивы правительство разрешило летать дважды в неделю, в Каир - 3 раза.

- Ни о каком массовом туризме при таком количестве рейсов не может быть и речи, - признает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. - Особенно мало их для ОАЭ. Даже если авиакомпании поставят на маршрут Москва - Дубай самые большие лайнеры, все равно это максимум 300 - 350 пассажиров на рейсе (столько мест в салонах Boeing-777 и Airbus-350, которые есть в парке "Аэрофлота" - Ю.С.). То есть всего 600 - 700 человек в неделю смогут улететь в Эмираты. Это не сравнимо с обычным турпотоком. Конечно, мы предложим туры с перелетом регулярными рейсами. Но отложенный спрос огромен, он в разы превысит предложение. Билеты по более-менее дешевым тарифам раскупят моментально. А платить за один только перелет Дубай за сто - двести тысяч вряд ли по карману большинству туристов.

Как быть с тем, что в Египте самолеты будут летать только в Каир, а не на курорты Красного моря?

В Дубай и на Мальдивы правительство разрешило летать дважды в неделю, в Каир - 3 раза. Фото: Shutterstock

- Уже несколько лет мы наблюдаем стабильный спрос на туры в Египет с перелетом в Каир. Из аэропорта организуем трансфер на автобусе до курортов, - поделились в Tez Tour.

Напомним, что в Хургаду и Шарм-эль-Шейх самолеты не летают уже почти пять лет, с ноября 2015 года. Авиасообщение было закрыто после крушения российского лайнера над Синаем, причиной трагедии стал теракт. Страны давно уже ведут переговоры, российские специалисты проверяют аэропорты Египта на безопасность. Но на данный момент полеты возможны лишь в Каир.

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