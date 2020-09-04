Последние новости на утро 4 сентября 2020: Сборная России по футболу победила Сербию в Лиге наций со счетом 3:1

Россия провела отличный матч против Сербии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 4 сентября 2020 года: Сборная России по футболу победила Сербию в Лиге наций. В Москве на стадионе в Петровском парке в четверг, 3 сентября, прошел первый матч нашей сборной в Лиге Наций УЕФА. Команда Станислава Черчесова на своем поле принимала команду Сербии. Матч завершился со счетом в счетом 3:1. Два гола удалось забить в ворота соперника спортсмену Дзюбе. Через несколько дней, 6 сентября, российская команда проведет в гостях матч с командой Венгрии.

Правительство РФ выделило 50 миллиардов рублей для переселения граждан из аварийного жилья в 2020 году. Эти средства считаются дополнительными. Благодаря решению премьер-министра Михаила Мишустина о их выделении удастся освободить 1,6 миллионов непригодных для жизни граждан квадратных метров.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы России, где ожидается аномальная жара. Так, в Белгородской, Курской, Воронежской областях, а также в Сочи и Симферополе воздух прогреется до 35-37 градусов. В Краснодарском крае, Адыгее ожидается до 39 градусов тепла.

Российским регионам планируют запретить понижать прожиточный минимум. Подобную инициативу обсудили на совещании в Правительстве РФ. Ожидается, что ограничение будет действовать в случае, если по расчетам размер нового прожиточного минимума окажется меньше, чем ставка, установленная годом ранее.

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