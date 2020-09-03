Футболисты сборной России победили Сербию в первой игре 2020 года 3:1 - два гола забил Дзюба

Россия провела отличный матч против Сербии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на стадионе в Петровском парке в четверг, 3 сентября, прошел первый матч сборной России в Лиге Наций УЕФА. Команда Станислава Черчесова на своем поле принимала команду Сербии.

Первый тайм этого поединка завершился вничью 0:0. Однако сразу же после перерыва наши получили право на пенальти. В штрафной сборной Сербии завалили Бакаева и Дзюба был точен на 48-й минуте - 1:0. Спустя 20 минут еще один игрок "Зенита" удвоил преимущество. Вячеслав Караваева с паса Зобнина зарядил мощный удар - с края штрафной потрясно пробил в "девятку" ворот сербов, сделав счет 2:0.

Прошло еще 10 минут и сербы смогли отыграться - Митрович пробил с метра в пустые ворота после ошибки сборной России в обороне. Но в следующей же атаки разрыв в счете восстановили. Дзюба на 81-й минуте дальним ударом забил третий мяч наших в игре. Это его 26-й гол в матчах за сборную. И по этому показателю он сравнялся с форвардом российской команды 90-х годов Владимиром Бесчастных.

Наши победили 3:1 команду Сербии и теперь 6 сентября проведут в гостях матч с командой Венгрии.